Finalistas surpreendem com desfile emotivo na reta final do Secret Story 10

A poucos passos da final, os concorrentes vivem um momento simbólico e carregado de emoção que ficará para sempre na memória do jogo. Os finalistas decidem organizar um desfile na zona da piscina, criando um momento único de partilha e celebração. Num ambiente descontraído, mas marcado pela emoção, cada um dos concorrentes desfila perante os colegas, num gesto simbólico que assinala o fim da jornada.

Durante a iniciativa, os finalistas aproveitam para partilhar algumas palavras sobre a experiência vivida dentro da casa, recordando desafios, aprendizagens e momentos que marcaram o percurso de cada um.

Entre sorrisos, nostalgia e emoção, o desfile torna-se num dos momentos mais especiais desta fase final, refletindo a intensidade da experiência que todos viveram ao longo do programa.

