Flávia acusa Pedro Jorge de desrespeito e Marisa Susana sente-se ameaçada pelo colega

O ambiente aqueceu depois de Flávia acusar Pedro Jorge de não ter apoiado nem respeitado o desfile organizado pelas colegas. A situação rapidamente escalou para uma troca de acusações intensa entre Pedro Jorge e Marisa Susana.

Flávia mostrou-se incomodada com a postura de Pedro Jorge e acusou o concorrente de não ter apoiado, nem respeitado, o desfile organizado pelas colegas dentro da casa.

Pedro Jorge reagiu às críticas e defendeu-se, afirmando que a dinâmica realizada foi algo “nunca antes visto em televisão”. O concorrente acrescentou ainda que Flávia devia “trabalhar no silêncio”, comentário que acabou por gerar ainda mais tensão.

Marisa Susana decidiu intervir e acusou Pedro Jorge de estar a falar do trabalho de Flávia e da sua música. No entanto, o concorrente negou imediatamente essa intenção, dando início a uma discussão intensa entre os dois.

Durante o confronto, Marisa Susana confessou sentir-se ameaçada quando Pedro Jorge afirma que a vai expor. Já o concorrente reagiu sem rodeios e acusou a colega de ter “falta de interpretação de português”.

A troca de farpas rapidamente elevou o tom dentro da casa e deixou os restantes colegas atentos ao clima de tensão entre os dois concorrentes.