Flávia e Marisa entram em desacordo e geram momento insólito

Uma simples tarefa doméstica transforma-se num momento de tensão e surpresa no Desafio Final. A questão é simples, mas ninguém parece chegar a acordo.

Flávia comenta que lavou imensa louça, mas Marisa reage de imediato, incrédula, garantindo que foi ela própria a tratar da tarefa. A divergência gera confusão entre os colegas.

Leomarte acaba por dar razão a Marisa Susana, afirmando que a concorrente lavou, de facto, muita louça. Ainda assim, Flávia mantém a sua versão e insiste que também teve um papel significativo.

Para esclarecer a situação, Leomarte chama Afonso, que não hesita em contrariar Flávia e afirma que a colega não lavou qualquer louça. Marisa Susana mostra-se surpreendida com a situação, enquanto Flávia reage com gargalhadas, deixando o momento ainda mais insólito.

