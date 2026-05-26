Flávia está no centro das atenção devido a relação com Pedro Jorge. E Rita tem algo a dizer

No Secret Story - Desafio Final, durante o Última Hora, os comentadores reagem a um dos temas do momento: Aproximação entre Flávia e Pedro Jorge. Em estúdio, Rita, ex-concorrente, defende a amiga.

Há quatro concorrente em risco esta semana. As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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