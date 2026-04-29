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Flávia faz revelações inesperadas sobre Daniela Santo: «Lá fora andou a ligar a pessoas para...»

Depois do Especial do Secret Story – Desafio Final, Flávia faz revelações inesperadas sobre Daniela Santo. As duas não se entendem e há novas declarações feitas por Nufla no confessionário: «Lá fora andou a ligar a pessoas para...».

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