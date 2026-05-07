Flávia faz uma revelação sobre a desistência de Leomarte: «Ele já tinha vontade desde aquele direto em que...»

No Secret Story - Desafio Final, Flávia admite a alguns colegas que a desistência de Leomarte não a surpreendeu assim tanto, pois o colega já tinha demonstrado interesse em sair do jogo. O dia em que deu o primeiro sinal foi no pós Especial com Cristina Ferreira, em que Daniela Santo e Flávia se envolveram numa discussão intensa e Nufla acabou por ficar lavada em lágrimas.

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