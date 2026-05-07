Flávia não reconhece esta postura de Afonso e questiona: «Onde está o Afonso divertido que eu conheço?»

No Secret Story - Desafio Final, a sós com Afonso no jardim, Flávia pergunta diretamente ao colega onde está a sua versão divertida, compreensiva e que deixava os outros falar. Como justificação para essas questões, Flávia recorda que já entrou em dois reality shows com o colega e que já conviveu com ele fora da casa mais vigiada do país. Esta é a resposta de Afonso.

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