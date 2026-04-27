Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

No Secret Story – Desafio Final, Durante a Gala de estreia, Daniela e Flávia confrontam-se para resolver tensões acumuladas desde o Exterior. Flávia acusa Daniela de ter contactado concorrentes para falar mal dela, gerando um momento de grande conflito entre as duas. No meio da discussão, Juliana, amiga de ambas e que conhece a verdade, recusa-se a tomar partido, uma postura que deixa Daniela indignada.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

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