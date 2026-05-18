Flávia tenta acalmar, mas Pedro não cede e discussão explode

No Secret Story - Desafio Final, visivelmente exaltado, Pedro afirma que “para um jogador apagado, fala-se muito dele” e que há vários concorrentes que estão empenhados em denegrir a sua imagem, nomeadamente João, Marisa e Liliana. Pedro enerva-se e afirma que estavam apenas a falar das brincadeiras da cama que são as mesmas que tem com Liliana e com a Flávia. Flávia tenta explicar a Pedro que o confronto com a mulher de Pedro ativou gatilhos na Liliana pois tem um historial pesado. Acrescenta que foi a forma como Pedro se expressou. Pedro questiona se é legítimo Liliana chamar-lhe o que chamou, Flávia tenta falar, mas sem sucesso. Marisa Susana entra na divisão e repete as palavras de Pedro.

Fique a par de tudo o que aconteceu na gala:

A gala de ontem do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por confrontos intensos, expulsões inesperadas e momentos de grande emoção dentro e fora da casa.

Marisa regressou à casa para um frente a frente tenso com Liliana, enquanto Fábio confrontou Pedro Jorge, num reencontro carregado de acusações e emoções à flor da pele. Já Daniela tornou-se na primeira expulsa da noite, abandonando a competição numa gala repleta de reviravoltas.

Um dos momentos mais polémicos aconteceu quando Ricardo João foi castigado pela Voz, recebendo uma nomeação direta após ter revelado aos colegas que era o cúmplice da Voz. Mais tarde, a noite trouxe ainda uma nova ronda de nomeações e ficaram em risco Ricardo João, João Ricardo e Leandro.

No estúdio, após a expulsão, Daniela e Leomarte protagonizaram um momento de enorme tensão, trocando acusações muito fortes em direto, deixando Cristina Ferreira surpreendida com o clima entre os dois. Já dentro da casa, Afonso emocionou-se e acabou por chorar depois de alguns colegas insinuarem que existiria algo entre ele e Ana, tema que fez o ambiente da gala explodir.

Pedro Jorge conseguiu destacar-se na prova da imunidade e garantiu proteção para a próxima semana. Contudo, as surpresas não ficaram por aqui: Ricardo João acabou por ser o segundo concorrente expulso da noite, depois de enfrentar a decisão do público.

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