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Flávia vê pista direta para o segredo da casa

No Secret Story – Desafio Final, um longo assobio ouviu-se dentro da casa. Nesse momento, Flávia correu para ir ver de onde vinha o som e acabou por ver o mago assobiar.

Recorde-se que nesta edição, os concorrentes não têm segredos, mas haverá um segredo da casa por semana. O segredo da semana é o seguinte: «É o Mago que assobia para a casa todas as manhãs». Daniela Santo tem a missão de o esconder.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 03
DIOGO AFONSO – 761 20 20 07 
LEANDRO – 761 20 20 11

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa!

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