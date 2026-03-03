Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva

No Secret Story 10, uma conversa no jardim transformou-se num momento de flirt que acabou por gerar ciúmes e intervenção direta de uma das concorrentes, aumentando a tensão entre o grupo.

No jardim, Diogo e Ariana envolveram-se numa troca de provocações em tom descontraído, criando um clima de proximidade longe dos olhares de Eva. Entretanto, a concorrente conversava com Hugo sobre o facto de este ter revelado que estava a cumprir uma missão, mantendo paralelamente atenção ao que se passava entre os dois colegas.

Mais tarde, já no quarto, Diogo e Ariana continuaram as brincadeiras e as provocações, momento em que Eva decidiu intervir. A concorrente colocou-se entre os dois, deitando-se na mesma cama para marcar presença e evitar uma maior aproximação.

Em confessionário, Eva reconheceu que sentiu ciúmes com a situação, ainda que tenha deixado claro que a sua intervenção não teve como objetivo acabar com a brincadeira, mas sim gerir as emoções e a dinâmica entre todos.

O episódio voltou a evidenciar como as relações e os sentimentos dentro da casa continuam a influenciar o ambiente e as estratégias do jogo.