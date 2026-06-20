«Foi uma farsa»: Pedro sente-se traído por Leandro e deixa duras acusações

Pedro e Marisa conversam sobre Leandro e o concorrente não esconde a mágoa que sente. Para Pedro, o colega está a ser incoerente, uma vez que, na edição anterior, garantiu ter sido verdadeiro e, agora, volta a afirmar exatamente o mesmo.

Visivelmente desiludido, Pedro recorda que viveu com Leandro durante três meses e que esteve sempre ao seu lado. O concorrente revela que se colocou no lugar do colega quando o via afetado por comentários e brincadeiras relacionados com a sua orientação sexual e os seus trejeitos, assegurando que o ajudou e defendeu em várias ocasiões.

Por isso, admite sentir-se traído e não esconde a revolta: considerava Leandro um amigo, mas acredita agora que tudo «foi uma farsa».

Durante a conversa, Marisa partilha ainda que Leandro lhe confessou que se considera o concorrente mais interventivo nos diretos. Perante a revelação, Pedro reage com ironia.