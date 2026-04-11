Fora da casa, Ariana imagina futuro ao lado de Diogo mas o contrario já nao contece

No Secret Story 10, Diogo e Ariana tiveram uma longa conversa sobre a sua relação. Depois de Diogo ter escolhido Eva numa dinâmica, Ariana ficou revoltada e decidiu confrontá-lo. As respostas do concorrente acabaram por deixá-la visivelmente ainda mais indignada.
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