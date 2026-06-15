No Secret Story - Desafio Final, após as imagens, Sara diz a Bruno que escusa de ouvir a conversa às escondidas, podia ter-se juntado. Sara, Bruno e Pedro discutem onde Bruno responde que Pedro pode falar para ele, se tiver arcaboiço. Sara diz que Bruno a tem vindo a surpreender pela negativa mas Bruno responde que vive bem com isso. Os dois trocam acusações e Sara diz que há pequenas anotações que dá para ler Bruno, facilmente. que responde que está descansado. Marisa afirma que Bruno é muito falso e que o que lhe mantem na Casa é o dinheiro
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Fortes insinuações levam Marisa Susana a pedir «distância» de Bruno Simão
- Secret Story
- Há 3h e 45min
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