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Fragilidades expostas! Afonso e Bruno Simão revelam "calcanhar de Aquiles"

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes são convidados a abrir o coração e completar frases propostas pela Voz.  Afonso contou o que esconde dos outros e Bruno Simão revelou o que gostaria de mudar em si próprio.

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