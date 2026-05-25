No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes são convidados a abrir o coração e completar frases propostas pela Voz. Afonso contou o que esconde dos outros e Bruno Simão revelou o que gostaria de mudar em si próprio.
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Fragilidades expostas! Afonso e Bruno Simão revelam "calcanhar de Aquiles"
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