Francisco Monteiro: «Acho que há mesmo um interesse da Ariana no Diogo»

No Secret Story 10, Francisco Monteiro analisa a convivência na casa e não esconde as suspeitas sobre a forma como Ariana se aproxima de Diogo. Atento aos gestos, às conversas e à química entre os dois, o comentador acaba por admitir em direto que vê um interesse real da concorrente, levantando ainda mais dúvidas sobre o futuro desta possível ligação no jogo.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19