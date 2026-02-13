VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

No “Dois às 10”, Marcia Soares e Francisco Monteiro recordam a história que começou dentro da casa do "Big Brother 2023", onde a cumplicidade entre ambos foi evidente desde o primeiro momento. Cá fora, a relação acabou por não resultar, mas o reencontro trouxe novas perspetivas. Em estúdio, revelam o que realmente os une hoje e falam, sem rodeios, sobre sentimentos, expectativas e a ligação que continua a marcar as suas vidas.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:40
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:05
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

12:04
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:59
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:40
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:32
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:31
Mais Vídeos

Mais Vistos

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:54
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Ontem às 16:16
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out 2025, 20:02
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Hoje às 12:05
Ver Mais

Notícias

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Há 1h e 46min
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 33min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Há 2h e 41min
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 33min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Há 2h e 41min
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:24
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:54
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Demasiado participativa? Recrutas fazem «troça» do empenho de Noélia: «Levas talão de troca?»
04:23

Demasiado participativa? Recrutas fazem «troça» do empenho de Noélia: «Levas talão de troca?»

Há 14 min
Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir
01:30

Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir

Há 1h e 58min
O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido
01:47

O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido

Há 2h e 30min
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir
02:41

Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir

Há 2h e 51min
Hilariante. Filipe Delgado e Soraia Sousa falam do pós Campeonato de Matraquilhos
03:02

Hilariante. Filipe Delgado e Soraia Sousa falam do pós Campeonato de Matraquilhos

Hoje às 01:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nem vai acreditar! Francisco Monteiro revela conselho amoroso que deu a Marcia Soares

Nem vai acreditar! Francisco Monteiro revela conselho amoroso que deu a Marcia Soares

Há 34 min
Francisco Monteiro revela opinião que amigos têm de Marcia Soares: "Eles dizem uma coisa muito importante"

Francisco Monteiro revela opinião que amigos têm de Marcia Soares: "Eles dizem uma coisa muito importante"

Há 1h e 10min
Cláudio Ramos faz previsão sobre futuro de Marcia Soares e Francisco Monteiro: "Sou capaz de me deitar no chão!"

Cláudio Ramos faz previsão sobre futuro de Marcia Soares e Francisco Monteiro: "Sou capaz de me deitar no chão!"

Há 1h e 42min
Confissão em direto! Francisco Monteiro revela segredo sobre vida amorosa de Marcia Soares

Confissão em direto! Francisco Monteiro revela segredo sobre vida amorosa de Marcia Soares

Há 2h e 36min
"Estavam a fazer-me um favor": Marcia Soares faz revelação sobre Francisco Monteiro e Bárbara Parada... e provoca risos!

"Estavam a fazer-me um favor": Marcia Soares faz revelação sobre Francisco Monteiro e Bárbara Parada... e provoca risos!

Há 2h e 56min
Ver Mais Outros Sites