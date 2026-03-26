No “Dois às 10”, recebemos a mãe de Diogo para nos dar o seu ponto de vista sobre os últimos acontecimentos na casa do “Secret Story 10”, que têm deixado o país em alvoroço.
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Frase de Diogo antes de entrar na casa, revelada pela mãe, indica que ele já previa um envolvimento
- Joana Lopes
- Hoje às 11:21
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