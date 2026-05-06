No Secret Story - Desafio Final, durante o Última Hora, Ana Cristina é convidada especial. Durante o espaço de comentário, à semelhança de Vera, Ana Cristina revela que também recebeu mensagens de Pedro Jorge, para arranjar um encontro com um amigo do vencedor. Mas o destaque vai para uma discussão que está a acontecer na casa. Flávia e Leomarte perdem a paciência com Afonso.
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Frente a frente. Nuno Eiró interrompe direto para assistir a discussão acesa de Leo e Afonso
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