Gabriel reage a polémicas: «Eu gosto de apimentar o jogo»

No «Dois às 10», Gabriel, ex-concorrente do "Secret Story - Desafio Final", partilhou a sua opinião sobre Inês, elogiando o seu desempenho em reality shows e recordando alguns momentos polémicos da sua participação no programa. Gabriel recorda as suas reticências iniciais sobre Tiago e comenta a prestação de ambos no "Secret Story - Desafio Final", com destaque para alguns momentos e discussões que marcaram o programa.