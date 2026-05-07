Gangue dos Frescos de pazes feitas? Pedro admite que irá sempre proteger “os da sua casa”

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge aconselhou Marisa Susana a não se explicar tanto nas suas escolhas. Ela, por sua vez, deixou claro que a amizade com Leandro não está em causa e que não faz sentido nomear Pedro, dado o apoio que ele tem no exterior. Já Pedro admitiu que vai proteger os da sua casa enquanto conseguir.

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