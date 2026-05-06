Gangue dos frescos de volta no futuro? Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana conversam sobre amizade

Pedro tem um lanche com Leandro e Marisa como recompensa da última Gala e começa por explicar que ninguém sabe o que ele passou depois do SS 9. Pedro reforça que enquanto o Leandro estiver “debaixo da fama”, não vai ser possível resolverem-se. Os três continuam a tentar resolver-se de forma cordial e Marisa afirma que entende o ponto de Pedro e afirma que realmente foi burra, porque se deixou enganar, porque isto realmente é mesmo um jogo.