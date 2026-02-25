VÍDEO SEGUINTE
«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio

Em entrevista ao Dois Às Dez, Caio revelou tudo sobre o seu segredo de peso. O anúncio que o fez chegar ao pódio do festival foi transmitido no programa.

Dez edições depois, o fenómeno Secret Story escreve um novo capítulo na história da televisão portuguesa. A décima edição do reality show da TVI chega com uma Casa completamente transformada, fruto de uma profunda renovação que promete marcar uma nova era no formato.

Após intensas obras, a emblemática Casa renasceu. O espaço foi reinventado de raiz e apresenta-se agora como um ambiente surpreendente, moderno e praticamente irreconhecível para os fãs mais atentos do programa.

Mais do que um simples cenário, a nova Casa assume-se como um verdadeiro mapa interativo. Cada divisão transporta os concorrentes para uma experiência distinta, cada detalhe foi pensado ao pormenor e cada espaço convida à descoberta constante.

Mas as novidades não ficam por aqui. Nesta edição, a Casa ganha vida própria. Observa, escuta, reage e interfere na dinâmica do jogo. As paredes parecem ter ouvidos, uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens e uma cúpula mágica promete revelar verdades escondidas. Há ainda um túnel enigmático que traz pistas vindas de outra dimensão.

Na décima edição de Secret Story, os concorrentes não enfrentam apenas os adversários. Enfrentam também a própria Casa, um espaço inovador que testa limites, desafia emoções e guarda mistérios capazes de mudar o rumo do jogo.

Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos
«Ela é uma miúda lindíssima» Hugo não poupa aos elogios a Eva. E Diogo ouve tudo
Frases polémicas invadem a casa. O que os concorrentes disseram uns dos outros é exposto
«Incoerente» João não poupa palavras contra Luzia
Ana perde 200 euros após ir contra as regras da Voz
Diana tira o secador a Jéssica enquanto a concorrente dormia. E esta foi a reação
