Gesto de Liliana gera polémica dentro da casa e a discussão explode: «Viste o que fizeste? És baixa»

No Secret Story - Desafio Final, Ana crítica João Ricardo por voltar a recordar quando Leandro a acusou de fazer “um bico de pato”. Os dois têm uma pequena discussão que termina com João a chamar-lhe de “gravador”, mais uma vez. Leandro concorda com Ana e partilha que é sempre João que traz a situação do “bico de pato”. Ana afirma que não se vai virar contra Pedro Jorge de forma gratuita e João diz que se ela continuar a gritar vai virar-lhe as costas. Ana discute com Liliana e Leandro por se estarem a meter em assuntos alheios, acusando-os de não terem jogo. Liliana acaba por fazer um “pirete” e Ana repreende-a. Pede-lhe que tenha mais noção e chama-a de “baixa”. Liliana desvaloriza e manda-a ir dormir. Ana chama-a de mal-educada e Liliana pede-lhe que não fale da educação que os pais lhe deram.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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