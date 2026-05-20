Gesto polémico de Liliana continua a dar que falar e Afonso e Leandro entram em confronto: «Levas ao limite!»

No Secret Story - Desafio Final, depois do gesto inapropriado de Liliana, Afonso afirma que quando Liliana vir as imagens do que fez, vai tentar desculpar-se. Leandro diz que Afonso também nada fez em relação à Liliana e isso diz muito sobre a pessoa dele.

Afonso garante que se cavarem um buraco não vai fazer nada para salvar a pessoa e aconselha-lhe a falar com Liliana antes do direto. Leandro apelida Afonso de trombone. Pedro diz que Leandro atira pessoas para baixo do comboio e pede-lhe para aconselhar Liliana a mudar de postura.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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