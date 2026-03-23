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Gonçalo Quinaz reage a confessionário com Diogo e Eva: “Achei assustador”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a gala de domingo do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram a noite. O trio debate ainda as dinâmicas da casa, as estratégias e os momentos mais surpreendentes que estão a dar que falar.

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