Grito de Flávia instala o caos na casa e concorrentes entram em confronto

Um simples grito de Flávia acabou por desencadear mais uma discussão intensa na casa. Entre acusações, críticas e troca de farpas, Pedro Jorge, Ana e Marisa Susana envolveram-se num momento de grande tensão.

Enquanto os concorrentes descansavam no jardim, Flávia surpreendeu tudo e todos ao gritar “pista”, levando os colegas a correrem rapidamente até à Sala.

No meio da agitação, Liliana e Pedro Jorge comentaram que só naquele momento é que Flávia se tinha lembrado de aparecer. Pouco depois, Marisa Susana decidiu contar à colega aquilo que tinha sido dito, atitude que não agradou nada a Pedro Jorge.

O concorrente acabou por chamar “leva e traz” a Marisa Susana, dando início a uma nova troca de acusações dentro da casa. Ana juntou-se à conversa e criticou a postura da colega, afirmando que esta “faz-se muito de vítima”.

Liliana mostrou-se surpreendida com a discussão e confessou achar “surreal” que os colegas estivessem a discutir sobre quem chora mais. Já Ana apontou o dedo a Marisa Susana e afirmou que o problema da concorrente é poder fazer tudo o que quer, sem aceitar depois atitudes iguais dos restantes colegas.

Marisa Susana não ficou em silêncio e respondeu às críticas, acusando Ana de se meter em todas as situações. O ambiente acabou por aquecer rapidamente, provocando mais um momento de tensão entre os concorrentes.