Gritos de Liliana logo de manhã: Sara não aguenta mais e faz desabafo

O ambiente dentro da Casa está longe de ser o ideal e há quem já não esconda o cansaço. Sara e Ana comentam o clima vivido entre os concorrentes e deixam críticas claras a alguns comportamentos.
Na Cozinha, Sara e Ana mostram-se descontentes com o ambiente vivido na Casa, descrevendo-o como monótono e desgastante. No Confessionário, Sara não esconde a frustração e admite que só quer que chegue sexta-feira, confessando que os últimos dias têm sido “penosos”.
A conversa continua com Ana a apontar o comportamento de Liliana e Eva, revelando que ambas começaram o dia aos gritos. Sara reforça a ideia, recordando que as colegas acordaram particularmente eufóricas, o que contribuiu para o desconforto geral.
Mais tarde, as concorrentes partilham esta irritação com Tiago, que acaba por concordar com as críticas. No Confessionário, o concorrente vai mais longe e acusa Liliana de ser inconveniente e cansativa, adensando ainda mais o clima de tensão dentro da Casa.