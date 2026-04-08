Gritos e indignação: Concorrentes ficam em choque com imagens de Diogo sobre a Eva

No Secret Story 10, o direto da tarde trouxe um momento de choque: as imagens de Diogo a insinuar que sustentava a Eva caíram mal na casa. Sem conseguir defender-se de forma convincente, o concorrente admitiu ter-se explicado mal, garantindo que nunca se gabaria de tal coisa, mas o estrago já estava feito. Eva ficou visivelmente transtornada, Sara aproveitou para alertar Ariana de que o mesmo lhe podia acontecer, e Diogo acabou por abandonar a sala, claramente exasperado com as intervenções da ex.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12