Gritos e indignação: Concorrentes ficam em choque com imagens de Diogo sobre a Eva

No Secret Story 10, o direto da tarde trouxe um momento de choque: as imagens de Diogo a insinuar que sustentava a Eva caíram mal na casa. Sem conseguir defender-se de forma convincente, o concorrente admitiu ter-se explicado mal, garantindo que nunca se gabaria de tal coisa, mas o estrago já estava feito. Eva ficou visivelmente transtornada, Sara aproveitou para alertar Ariana de que o mesmo lhe podia acontecer, e Diogo acabou por abandonar a sala, claramente exasperado com as intervenções da ex.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10