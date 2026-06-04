Gritos e trocas de acusações sem fim! Nufla e Afonso pegam-se como nunca. E tudo por causa de cuecas

No Secret Story – Desafio Final, Nufla e Afonso pegaram-se como nunca os viu. Tudo começou quando Leandro mostrou a Afonso que Flávia tinha diexado cuecas no lavatório. A atitude originou uma forte discussão e trocas de acusações sem fim.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País