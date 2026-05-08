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Gritos sem fim. Caos instala-se e Afonso volta a estar no centro da discussão: «Lavar roupa suja!»

No Desafio Final, os concorrentes respondem quem gostariam de calar. Flávia é a primeira a calar Afonso e justifica que o colega gosta de se meter em tudo. Bruno concorda e acrescenta que Afonso é bruto a falar e nem dá espaço aos outros. Liliana diz que Afonso está a fazer o jogo fácil e Afonso acusa-a de vir lavar roupa suja. Flávia afirma que Afonso fez o mesmo que critica Liliana de ter feito. Luzia também coloca Afonso como quem quer ver calado pelo comportamento "deplorável" que tem na Casa. Afonso ataca e diz que Luzia ficou apresentada depois do que viu. Luzia não se fica e diz que ele tem um comportamento lastimável. Pedro diz que Afonso é básico e a sorte é não aparecer o que ele diz, quando gozou com a Flávia dizendo que não vai para ali como "louca". Flávia não tem dúvidas que Afonso a ridicularizou e garante q se tiver de falar para ele a cantar vai fazê-lo

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