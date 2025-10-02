Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Há 10 anos, Romana era casada e apaixonou-se por outra num reality show. Recorde as imagens

No «Dois às 10», Romana recorda a paixão inesperada que viveu com Santiago no reality show «A Quinta» e que marcou o país há cerca de dez anos. Muito se falou na altura: a cantora era casada, tinha uma filha e acabou por enfrentar duras críticas dentro e fora do reality show. Ainda assim, a relação sobreviveu ao mediatismo e às polémicas, transformando-se numa história sólida de amor, que deu frutos com o nascimento de Ian e Aaron. Hoje, uma década depois, a história repete-se — mas no «Secret Story 9», com os protagonistas Liliana, Fábio e Zé. O que terá mudado desde então? Romana abre o coração e comenta os paralelismos, revelando o que sentiu quando também ela se deixou conquistar dentro de uma casa.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:26
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas
02:15

Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas

21:47
O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa
01:49

O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa

21:24
Lídia afirma que as colegas só fazem o que Dylan manda
02:17

Lídia afirma que as colegas só fazem o que Dylan manda

21:11
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

19:46
Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana
02:40

Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana

19:43
Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia
02:04

Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia

19:41
Mais Vídeos

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Hoje às 16:31
Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

2 jun, 12:07
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Hoje às 15:28
Ver Mais

Notícias

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Hoje às 17:26
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Hoje às 16:31
A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Hoje às 16:22
Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Hoje às 16:17
Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Hoje às 15:38
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Hoje às 16:22
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Hoje às 15:28
Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Hoje às 15:20
Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Hoje às 12:30
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Hoje às 11:41
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Ontem às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Há 3h e 52min
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Hoje às 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Hoje às 15:26
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

Hoje às 10:11
Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Hoje às 09:50
Ver Mais Outros Sites