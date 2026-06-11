Há novos nomeados depois da expulsão de Afonso! Saiba quem está em risco de sair no próximo domingo

O Especial do Secret Story – Desafio Final ficou marcado por um momento que nenhum dos concorrentes dentro da casa esperava: um expulsão a meio da semana. Afonso Leitão foi o menos votado do público, sendo assim o escolhido pelo público português para sair do programa.

Depois do agora ex-concorrente ter abandonado a casa, chegou a hora de fazer uma ronda de nomeações para apurar um novo grupo de nomeados.

VOTAÇÃO PARA SALVAR :



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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