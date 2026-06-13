Há ou não sentimento? João Ricardo desabafa com Liliana sobre Sara

No Secret Story – Desafio Final, João Ricardo desabafa com Liliana sobre Sara. A colega dá-lhe alguns conselhos e ainda lhe faz uma crítica construtiva sobre a sua personalidade. A seu ver, Jorri desvaloriza as pessoas, mesmo que não seja intencional.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
MARISA SUSANA – 761 20 20 14
SARA – 761 20 20 16
LILIANA – 761 20 20 17