No Secret Story 10, Ariana explica aos colegas o que fez com Diogo debaixo dos lençóis. João tenta interpretar o avião que Eva recebeu durante a noite. Ariana garante que há situações chocantes que Eva não sonha que aconteceram.
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«Há situações que vocês vão ficar chocados»: Ariana esclarece tudo sobre as movimentações com Diogo
- Secret Story
- Ontem às 20:47
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