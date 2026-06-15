Há um novo leque de nomeados em risco de expulsão! Saiba em quem votar

No Especial do Secret Story – Desafio Final, depois de mais uma ronda da nomeações, e depois de no dia anterior Marisa Susana ter conquistado um passaporte para a final, há um novo leque de nomeados em risco de expulsão, na reta final do programa.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
PEDRO JORGE - 761 20 20 15
SARA - 761 20 20 16