Hélder admite jogar como João, Luzia junta Sara ao mesmo ‘jogo’ e compara a casa a um tabuleiro de xadrez

No Secret Story 10, em conversa com a Luzia e a Ana, o Hélder diz que se ficar na casa vai passar a nomear e justificar que é estratégia, tal como o João faz. A Luzia não tem dúvidas que a Sara e o João “partilham a costela do mesmo animal”. Por fim, o Helder compara a Casa a um jogo de Xadrez, em que o Rei e a Rainha acham que podem fazer tudo e acabam com o jogo, no entanto, podem morrer e a qualquer momento podem passar a ser cavalo ou peão.