Hélder aproveita dinâmica para espicaçar Sara: «Fá-lo em praça pública... e fê-lo com o Hugo»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde deveriam escolher um concorrente do grupo oposto que menos se preocupa com os colegas, e quem é o mais preocupado do grupo em que se inserem. Hélder não poupou nas críticas a Sara.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

A ferver. Mexerico sobre João leva Eva a exaltar-se

Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»

«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável

A ferver. Liliana exalta-se e levanta-se para confrontar concorrentes: «Estás com medo!»

«Estás a procurar guerras onde não existem»: Diogo deixa aviso a Liliana e o caos instala-se

Hugo dá «presente envenenado» a Ariana e João não deixa passar: «Eu aprecio honestidade»

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Cristina Ferreira deslumbra de vermelho, mas é o penteado que rouba atenções

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»

Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»

A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

