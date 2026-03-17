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Hélder ataca João e tensão dispara na casa. Eva não se cala e acusa Hélder de se “enterrar” no jogo

Uma atividade dentro da casa do Secret Story 10 voltou a gerar tensão entre os concorrentes. Hélder apontou o dedo a João com uma comparação polémica e a discussão rapidamente subiu de tom.

Hélder assumiu o papel de observador e explicou que tem estado atento às atitudes de João ao longo do jogo. O concorrente mostrou desconfiança, sobretudo em relação à recente mudança de quarto.

Numa comparação que não passou despercebida, Hélder afirmou que vê João como “uma cobra que se deita na cama do adversário e, quando menos se espera, estrangula ou mata”, referindo que sentiu isso quando foi nomeado pelo colega.

João reagiu de imediato, justificando que apenas utilizou uma vantagem no jogo e reforçando que a lealdade é uma das suas principais características. A troca de palavras rapidamente evoluiu para um momento de discórdia entre os dois.

Perante o clima tenso, Eva decidiu intervir e questionou a importância que os colegas dão às nomeações, defendendo que a verdadeira lealdade se vê fora do jogo e não dentro da casa.

Visivelmente irritada, a concorrente foi mais longe e acusou Hélder de se “enterrar” constantemente, utilizando argumentos que considera não serem válidos.

O ambiente voltou a aquecer e promete novos desenvolvimentos nos próximos dias no Secret Story 10.

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