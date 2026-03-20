Hélder descobre o segredo de Liliana e estas foram todas as reações na Casa

No Secret Story 10, durante o Especial, Hélder carregou no botão dos segredos e acertou em cheio.

Três concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08

Norberto - 761 20 20 14

Tiago - 761 20 20 19

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