Hélder e Sara entram em despique por causa da divisão de grupos: «Uma maçã podre apodrece as outras»

No Secret Story 10, a Voz promove nova divisão de grupos, no entanto, o critério não será "fortes e fracos" mas sim a “afinidade”. Hélder faz de propósito para ficar para o fim para se posicionar no grupo oposto ao de Sara. Sara ri e atira que afinal Hélder precisa mesmo de si para entrar no jogo que ele tanto criticou. Hélder contesta dizendo que não se identifica com a postura da adversária. Diana Dora contesta a escolha do concorrente por ter abdicado de estar com os seus por causa de uma só concorrente e Hélder fala o fenómeno da oxidação explicando que uma maçã podre, apodrece as restantes.

