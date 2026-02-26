Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável

No Secret Story 10, Eva e o Diogo conversam a sós e especulam sobre o segredo do Hélder. O Diogo acha que as cicatrizes nos olhos do Hélder estão relacionadas com a granada que há na casa. A Eva acha que o Hélder deve ter feito uma “operação ocular”. Pouco depois, o Diogo pergunta diretamente ao Hélder se as cicatrizes têm algo a ver com o seu segredo e o concorrente nega já que seria demasiado óbvio. A Eva inspeciona de perto os olhos do concorrente e constata que são castanhos por baixo e não têm os raios que os olhos costumam ter. De repente, a Luzia diz a frase "fiz uma operação de alteração de cor ao olho", mas Pedro garante que não é nada disso.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

A noite trouxe ainda momentos de grande tensão emocional. Catarina assistiu, no confessionário com Cristina Ferreira, a imagens inéditas onde João fazia comentários sobre o corpo da atual namorada fora da casa. A concorrente não conteve as lágrimas, evidenciando que a ligação entre ambos, que já se tinham envolvido antes do programa, continua mal resolvida. A postura fria de João dentro do jogo e a revelação de que tem namorada cá fora agravaram a fragilidade de Catarina, tornando cada dia de convivência mais difícil e emocionalmente intenso.