No “Dois às 10”, recebemos Hélder para uma conversa sobre a sua experiência no “Secret Story 10” e a recente expulsão. Após quatro semanas intensas dentro da casa, o ex-concorrente recordou os momentos mais marcantes, os conflitos vividos e as ligações que construiu, numa partilha emotiva sobre a sua passagem pelo jogo e a despedida que não deixou ninguém indiferente.
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Hélder faz confissão sobre o passado: “Nasci de um erro”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:22
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