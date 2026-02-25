VÍDEO SEGUINTE
Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta

No Secret Story 10, os concorrentes reúnem-se na sala para debater teorias. Luzia acredita que Hélder esconde o segredo «fiz a cirurgia de alteração à córnea». Durante a conversa, Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa do Secret Story!

  • Hoje às 15:20
Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos
05:13

19:39
«Ela é uma miúda lindíssima» Hugo não poupa aos elogios a Eva. E Diogo ouve tudo
05:16

19:25
Frases polémicas invadem a casa. O que os concorrentes disseram uns dos outros é exposto
05:20

19:18
«Incoerente» João não poupa palavras contra Luzia
05:20

19:18
Ana perde 200 euros após ir contra as regras da Voz
01:09

19:11
Diana tira o secador a Jéssica enquanto a concorrente dormia. E esta foi a reação
03:34

18:55
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Hoje às 11:38
Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Hoje às 09:49
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
04:21

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Hoje às 11:54
Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo
01:59

Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo

Hoje às 15:20
Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

27 jul 2025, 19:49
Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Há 27 min
Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Há 30 min
Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Há 36 min
Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Há 1h e 0min
Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Há 1h e 46min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Há 27 min
Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Há 36 min
Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Há 55 min
Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Há 1h e 46min
Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 3h e 14min
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Hoje às 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
