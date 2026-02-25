No Secret Story 10, os concorrentes reúnem-se na sala para debater teorias. Luzia acredita que Hélder esconde o segredo «fiz a cirurgia de alteração à córnea». Durante a conversa, Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

