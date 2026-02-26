Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Hélder insiste em falar de Hugo a Eva e a concorrente acaba por desabafar

No Secret Story 10, ao fazer a cama, Hélder toca duas vezes no nome de Hugo até que a concorrente questiona o porquê de tanta pergunta. Hélder fala das imagens que viram na noite anterior e a concorrente de Ovar desabafa com ele.

A história do Secret Story entra numa nova fase com a estreia da décima edição. Depois de dez temporadas marcantes, o reality show apresenta uma Casa totalmente renovada, reinventada após uma transformação profunda que promete surpreender concorrentes e telespectadores. 

O icónico espaço onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi alvo de uma remodelação integral. O resultado é uma Casa moderna, impactante e cheia de elementos inesperados, pensada para potenciar o suspense e intensificar a experiência do jogo. 

Nesta nova edição, cada divisão assume-se como um destino diferente, cada ambiente proporciona uma vivência única e cada detalhe esconde pistas que podem influenciar estratégias. A Casa transforma-se num cenário dinâmico, quase vivo, que acompanha e condiciona o percurso dos participantes. 

Mais do que um espaço físico, a Casa torna-se protagonista. Observa os movimentos dos concorrentes, reage às suas decisões e interfere na narrativa do jogo. Há elementos surpreendentes espalhados pelos vários recantos, desde estruturas misteriosas que revelam segredos até passagens ocultas que podem mudar o rumo da competição. 

O Secret Story 10 promete, assim, uma experiência inédita, onde os concorrentes competem entre si, mas também enfrentam um novo e imprevisível adversário: a própria Casa. 

Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
Inédito. Acabados de acordar, Liliana e Ricky têm atitude estratégica para esconder o segredo
Em êxtase. O que se terá passado durante a noite com Ricardo João?
Catarina e Sara suspeitam que Eva e Diogo são um casal e combinam estratégia para os "desmascarar"
23:06 Ontem
Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

19:25 Ontem
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Ontem às 11:38
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Ontem às 22:02
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Ontem às 16:05
Já há amor no ar? Dois concorrentes admitem em pleno direto haver interesse mútuo
Ontem às 22:24
Notícias

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Há 32 min
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Há 1h e 20min
Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

Há 2h e 26min
Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo

Ontem às 22:51
Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Ontem às 22:02
Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
FORA DA CASA

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Ontem às 19:28
Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Ontem às 19:19
Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Ontem às 19:00
Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Ontem às 18:09
Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Ontem às 16:41
TVI Reality

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
Há 2h e 59min
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
20 fev, 23:29
