Hélder paga para despir as «plantas» Diogo e Diana Dora: «Sinto a dor deles»

No Secret Story, Hélder paga para despir as «plantas» Diogo e Diana Dora. O concorrente mostra-se solidário e acaba a perder 2 mil euros para aliviar a vida dos colegas. «Sinto a dor deles», frisa.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

