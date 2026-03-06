Hélder «paga» para os colegas tirarem os fatos de planta: mas acaba a ser «castigado»

No Secret Story 10, Hélder assume-se triste por ver os colegas vestidos de plantas. «Não imagino a vergonha associada ao momento». Por isso, o concorrente quis dispender de dinheiro da sua conta para que os colegas pudessem tirar os fatos de plantas. No entanto, a atitude saiu-lhe mais cara do que se esperava. Veja tudo.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!