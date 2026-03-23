No “Dois às 10”, recebemos Hélder para uma conversa sobre a sua experiência no “Secret Story 10” e a recente expulsão. Após quatro semanas intensas dentro da casa, o ex-concorrente recordou os momentos mais marcantes, os conflitos vividos e as ligações que construiu, numa partilha emotiva sobre a sua passagem pelo jogo e a despedida que não deixou ninguém indiferente.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Hélder sobre Diogo: “Ele até a própria namorada está a enganar”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:55
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:29
Hélder sobre Diogo: “Ele até a própria namorada está a enganar”
Hoje às 11:55
06:35
Tensão na Cadeira Quente: Sara e Liliana entram em discussão e rival abandona sala
Há 15 min
02:46
Pista de Segredo deixa Ana confusa. Saiba tudo
Há 22 min
04:46
Conversas picantes deixam Ariana com os calores: «Bastava uma vez...»
Há 38 min
04:46
Diogo diz ser «craque» a mexer com o psicológico das pessoas
Há 38 min
02:08
Exclusivo: Irmã de Eva mostra-se profundamente desiludida e não deixa nada por dizer
Há 42 min
04:16
Luzia acusa Sara de «jogo baixo e reles» e discussão aquece nos bastidores da Gala
Há 52 min
05:08
Ariana ameaça «rebentar com eles» e colegas intensificam suspeitas sobre Eva e Diogo
Há 1h e 0min
01:58
Exclusivo: Primo de Diogo abre o coração e mostra-se contra as atitudes do concorrente
Há 1h e 11min
04:29
Suspeitas de beijo entre Eva e Diogo geram teorias e deixam colegas boquiabertos
Há 1h e 18min
04:15
A arder: Ariana confronta Diogo sobre a namorada e tensão aumenta com conversa com Eva
Há 1h e 39min
01:58
Duras palavras: Sara arrasa Diogo caso ele tenha uma relação com Eva
Há 1h e 52min
01:29
Marcia Soares visivelmente chateada: «Estou muito alterada emocionalmente»
Há 1h e 55min
00:41
Nervos à flor da pele: Diogo começa a tremer na presença de Ariana ao falar do segredo de Eva
Há 2h e 0min
02:05
Imperdível. Diogo mostra-se frio para a namorada: «Nunca te dou garantias de nada»
Há 2h e 9min
03:24
Inacreditável: A 'verdade' que Diogo pintou a Ariana
Há 2h e 12min