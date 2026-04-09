Hilariante! Concorrentes tentam pregar partida a Ana mas a concorrente está um passo à frente

No Secret Story 10, Jéssica conspirou com Ricardo, Hugo, Tiago, Sara e Eva para pregar uma partida à Ana: fazê-la acreditar que ia haver festa. O que Jéssica não sabia é que Tiago avisou Ana em segredo, pedindo-lhe para fingir que não sabia de nada. O plano resultou ao contrário: Ana entrou na brincadeira, fingiu entusiasmo ao ver o cartão na parede e foi a casa a rir, sem perceberem que a "vítima" estava um passo à frente.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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