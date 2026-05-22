Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha

No Secret Story - Desafio FInal, a equipa vermelha decidiu formar o "Jornal da Malveira" com todos os enredos fortes presentes na casa mais vigiada do país. Os momentos foram hilariantes, e nesta primeira parte, contamos com entrevistas em estúdio e um "problema" resolvido.



Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19